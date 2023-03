Perde uno scarpone nella neve e rimane bloccato in quota con i compagni, recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco

Sono stati recuperati poco prima che facesse buio, intorno alle 18.30, 4 escursionisti lombardi he erano rimasti bloccati in Val Grande in località Basagrana nel comune di Trontano.

A soccorrerli l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa. I 4 escursionisti, originari di Como e di Milano, hanno avuto difficoltà a rientrare a causa della perdita di uno scarpone nella neve da parte di uno di loro. Sono stati prelevati in quota, trasportati al campo sportivo di Trontano e consegnati ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola che li aspettava.

I malcapitati, raffreddati, non hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati riaccompagnati alle proprie autovetture.