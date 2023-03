Soms, una serata alla scoperta del Sacro Monte Calvario

Seconda serata dedicata alla scoperta dei 'Tesori e misteri in Ossola' alla Soms domese. Venerdì 31 marzo alle ore 20.45 presso lo Spazio Contemporaneo in via Teatro si parlerà del Sacro Monte Calvario.

Dopo l'incontro "I tunnel di Oxilla" con Silvana Da Roit e Patrizio Malvone su tunnel e passaggi segreti sotterranei di Domodossola e dintorni, sarà la volta di Umberto De Petri. La guida ambientale escursionistica e autore di numerosissime pubblicazioni dedicate alla storia dei paesi dell'Ossola proporrà un approfondimento su uno dei siti che più caratterizzano il capoluogo ossolano. Il luogo di fede e patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dove il Beato Antonio Rosmini fondò l'Istituto della Carità, verrà raccontato nei particolari più interessanti e curiosi da uno dei più grandi conoscitori della Riserva del Sacro Monte Calvario.

Serata con ingresso ad offerta libera, il ricavato andrà a favore dei progetti culturali della Società di Mutuo Soccorso Ets.