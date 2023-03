Corso amatoriale di sushi a Premosello

A Premosello la Pro Loco è molto attiva, i prossimi eventi saranno il 26 marzo un corso amatoriale di sushi in collaborazione con il circolo di Colloro. Il titolo dell'evento, che inizierà alle 17.30, è: “Voglia di Sushi ? Me lo cucino io”.

A tenere il corso non sarà un professionista, ma una persona del paese con abilità nella preparazione di questi piatti. Al termine ci sarà l'assaggio di quanto preparato. I posti sono limitati al massimo potranno partecipare venti persone. Per informazioni 349-3572617.

Dopo il corso di cucina l'ente di promozione turistica ha in programma un evento pasquale “la Caccia alle uova” per le vie del paese. In realtà la caccia non sarà alle uova ma a dieci gallinelle di stoffa il 2 aprile con inizio alle 14.30 partendo da piazza Bolzani. I bambini sotto i sette anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Il costo per partecipare all'evento è di 3 euro.