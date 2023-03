Domodossola, aggiornata la mappa dei parcheggi blu: il numero rimane pressochè invariato

È stata aggiornata a Domodossola l'ubicazione degli stalli di sosta a pagamento in gestione a Compark Srl: in totale saranno 608 i parcheggi blu, 8 in più rispetto al numero precedente, nel capoluogo domese.

Un adeguamento, spiega il comandante della polizia locale Marco Brondolo, “in ragione dei concomitanti lavori pubblici, dello spostamento del mercato e della realizzazione di dehors con le procedure semplificate per l’emergenza covid, che hanno comportato la diminuzione degli stalli assegnati alla gestione del concessionario del servizio”. I controlli partiranno da lunedì.

Per quanto riguarda l'inserimento dei parcheggi interrati di via Cadorna e via Sant'Antonio, la trasformazioni in parcheggi 'blu' è stata una scelta della giunta domese volta ad avere un maggior controllo rispetto ad atti vandalici, abbandono di rifiuti, ma anche contro eventuali episodi di spaccio. Il passaggio degli ausiliari potrà far ottenere un maggior controllo su queste areee. Va sottolineato anche come questi parcheggi fossero diventati una sorta di garage gratuito per alcuni cittadini residenti in zona, rendendo la rotazione dei parcheggi impossibile a discapito sia dei turisti, sia, soprattutto, delle attività commerciali delle vie limitrofe.

In particolare gli stalli blu, indicati dalla specifica segnaletica verticale (con le tariffe aggiornate) ed orizzontale, saranno così distribuiti.

In piazza Matteotti 16 a lato della stazione e 26 nel lato della Coop. 41 in corso Ferrari e 6 in corso Fratelli di Dio. 10 in via Francioli, 33 in piazza dell'Oro, 21 in corso del Popolo 28 in piazza risorgimento e 19 in corso Moneta. Poi 12 in piazza Cavour, 22 in via Gramsci 18 in via Cadorna, 114 in piazza Vittime Lager Nazifascisti (ospedale). Nei parcheggio interrato di via Cadorna 28, in quello di via Sant'Antonio 27. Sono 98 gli stalli nel parcheggio di via Facchinetti e 18 nella via stessa. 20 nel parcheggio sotterraneo di via Diaz e e 41 in quello di via Bonomelli (stazione bus).

Come già segnalato da Ossolanews recentemente state anche aggiornate all'indice Istat le tariffe dei parcheggi a pagamento domesi. Il costo orario nella città sarà di 1,10 euro, ad esclusione di piazza Vittime dei lager nazifascisti (70 centesimi). La quota giornaliera è di 5,50 euro. La tessera mensile per due automezzi 33 euro, quella annuale per due automezzi costa 330 euro.

La piantina con gli stalli blu (e con quelli gratuiti indicati in verde) è visibile nell'allegato dell'articolo.