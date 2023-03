Domo, ultimi giorni per la ricerca di partner privati a sostegno della mostra a Palazzo San Francesco

Negli ultimi anni Palazzo San Francesco ha ospitato mostre d’arte di valenza nazionale, organizzate al Comune, eventi che hanno riscosso notevole successo. L'ultimo allestimento è stato 'Nel segno delle donne tra Boldini, Sironi e Picasso'.

Il Comune intende continuare su questa linea ed è alla ricerca di sponsor. Per quando riguarda l'organizzazione intende chiedere anche quest'anno la collaborazione alla Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano.

È inoltre ancora vigente l'accordo di partenariato che Palazzo di Città ha siglato nel 2022 con la Fondazione "P.A. Ruminelli" per interventi culturali a favore della città e indirizzi per la gestione delle aperture dei musei civici con valenza pluriennale, in base al quale la Fondazione ha destinato al Comune 20.000 euro proprio per l'organizzazione di una grande mostra.

Il Comune di Domodossola ha pubblicato nelle scorse ore un avviso per una per la ricerca di soggetti esterni, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’amministrazione per la realizzazione della una mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2023 a palazzo San Francesco, e annessi eventi a tema.

Le proposte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il 4 aprile alle 12,00. Le domande potranno essere presentate:a mezzo posta certificata all' protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it a mezzo servizio postale o corriere o consegnate a mano all’Ufficio protocollo in Piazza Repubblica dell’Ossola, 1- 28845 Domodossola (VB);

Per informazioni sull’avviso è possibile contattare: Franca Maltempi (Funzionario amministrativo del servizio Turismo, Cultura e Musei) tel. 0324/492314 email: cultura@comune.domodossola.vb.it Federico Troletti (Conservatore e curatore degli eventi) email: conservatore@comune.domodossola.vb.it.