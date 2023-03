Salute della donna: pedalata 'in rosa' il primo aprile

Il gruppo donne 'Positivo è meglio', insieme a Fiab Vco Biciincittà, organizzano sabato 1 aprile la prima edizione di 'Bici in rosa'. Un'iniziativa per sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute della donna, a qualunque età, e promuovere la pratica dell'attività fisica con l’utilizzo della bicicletta. L'evento si inserisce nel mese in cui si svolgono a livello nazionale iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna.

Il ritrovo è alle ore 14 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, con arrivo alla Collina dello Sport di Villadossola, lungo la Ciclovia del Toce. Si tratta di un percorso amatoriale adatto a tutti: possono partecipare le donne e non solo, gli organizzatori fanno sapere che sono graditi accessori rosa o fucsia. Le prenotazioni sono aperte fino al 31 marzo , per Info iscrizioni e regolamento su www.fiabvco.it o contattare i numeri: Anna 3474167806 Paola 3333253240.

'Positivo è meglio' è un sodalizio nato nel 2020 da sedici donne accomunate da un percorso oncologico che hanno deciso di realizzare un progetto benefico: l'iniziativa ha portato alla donazione di attrezzature per i reparti di oncologia. Come continuità al progetto iniziale è nata la volontà di costituire un gruppo di aiuto su Whatsapp.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, Step Up e il Comune di Villadossola.