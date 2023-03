Terzo settore, nasce la confederazione regionale CSVnet Piemonte

Dall’esperienza dei cinque CSV che da oltre venti anni operano sui territori di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, Novara e Vco nasce la confederazione regionale CSVnet Piemonte.

I Centri di servizio per il volontariato hanno infatti deciso di unire le forze, strutturando ulteriormente e formalizzando il livello della propria preesistente collaborazione, al fine di dare vita a una nuova realtà associativa in grado di mettere a sistema le singole competenze.

Le priorità di CSVnet Piemonte sono rappresentare al meglio il volontariato piemontese, promuovere la cultura della solidarietà, con particolare attenzione per i più giovani, dialogare in maniera unitaria con Enti, Organizzazioni ed Istituzioni regionali e nazionali, pur nel rispetto dell’autonomia delle singole realtà territoriali.

"Abbiamo deciso di impegnarci in questa nuova sfida – afferma Gerardo Gatto (CSV Torino), Presidente della Confederazione – perché crediamo fortemente che rappresenti il modo giusto di guardare al futuro: insieme. CSVnet Piemonte è una confederazione regionale di CSVnet e con esso condivide principi, scopi istituzionali e la visione di ciò che vuole essere la compagine sociale del nostro Paese, nonché il ruolo che, in un futuro quanto più prossimo, devono assumere i Centri all’interno di questo contesto sempre più complesso e articolato.



La trasformazione in agenti di sviluppo del volontariato nei territori rappresenta per i CSV una svolta epocale, un cambiamento culturale attraverso cui inquadrare il proprio impegno giorno dopo giorno. L’importanza dei territori e delle relazioni con il tessuto associativo locale sono essenziali per realizzare tutto questo. Siamo associazioni di associazioni, siamo legati insieme e, all’unisono, produciamo effetti positivi per le comunità all’interno delle quali ci impegniamo. La Confederazione rappresenta la risposta fattiva alle dichiarazioni d’intenti che abbiamo sottoscritto, a livello nazionale, con il manifesto dei CSV e con gli impegni presi in questi anni".

Azioni comuni in materia di formazione dei volontari, promozione del volontariato tra gli Enti di Terzo Settore, campagne di comunicazione mirate, sono alcuni degli obiettivi che verranno realizzati grazie al lavoro sinergico degli operatori che lavorano all’interno dei Centri, attraverso una programmazione integrata, gestita direttamente dalla Confederazione o tramite i singoli CSV soci.



“Rappresentiamo, fra tutti e 5 i soggetti, oltre 1000 Enti del Terzo Settore soci - aggiunge Daniele Giaime (CSV Novara - VCO), Vice Presidente Vicario - siamo una forza di cui è difficile non tenere conto. L’idea di uscire dai confini provinciali e di socializzare il patrimonio culturale e sociale di cui siamo portatori passa anche attraverso la volontà di condividere le storie e le testimonianze dei volontari. Associazioni piccole o grandi con finalità differenti, territori diversi, tutti insieme formiamo la fotografia di ciò che accade ogni giorno nelle province della nostra ragione. È un capitale di un’enorme importanza che, ne siamo sicuri, verrà ulteriormente valorizzato da questa esperienza fortemente voluta e condivisa”.

(Credits foto CSVnet Piemonte)