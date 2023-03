Per la Juventus Domo tre punti che valgono quasi la salvezza

Vale il doppio la vittoria delle Juventus Domo a Valdengo, contro una concorrente nella lotta per la salvezza. L’ 1 a 0 – firmato Zani - è linfa vitale per i granata che sono a due passi dalla salvezza sicura.

‘’Una vittoria meritata e soprattutto importante – dice l’allenatore Michael Nino - . Hanno avuto subito un’occasione loro, poi noi ci siamo messi in sesto e siamo andati in gol. Poi ci hanno annullato il raddoppio ma abbiamo tenuto bene il campo e al 55’ saremmo potuti stare sul 3 a 0 e non ci sarebbe stato nulla da dire. Nell’ultima mezz’ora ci siamo difesi bene tanto che loro non hanno avuto occasioni limpide’’.

Niente da fare invece per il Piedimulera, arresosi ad un buon Bellinzago. Un stop che ci sta dopo tre turni che hanno visto i gialloblù vincere con l’ Arona e battere anche l’Omegna. La classifica è difficile, ma restano quattro turni per cercare di rimediare.