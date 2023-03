Fomarco in difficoltà, Crevolese e Varzese in competizione per salvarsi

Si fa calda la lotta sul fondo per le ossolane. Il Fomarco, sconfitto in casa del Gravellona, scivola mesto in fondo alla classifica. Ma soprattutto resta staccato di 11 punti dalle quintultime Varzese e Crevolese.

Il gol del vantaggio firmato da Mariano non basta perché il Gravellona pareggia e raddoppia a pochi minuti della fine. Per i biancoverdi è notte fonda, anche perché la prossima partite la mettono di fronte a Pernatese, Boregolavezzaro, Vogogna, Cameri.

Situazione complicata anche per la Crevolese, sconfitta dal Villa in una gara in cui avrebbe meritato di più. La situazione ambientale non è delle migliori e il calendario è difficile. Domenica va a Gravellona, poi accoglie la Pernatese, quindi va a Borgolavezzaro e infine in casa col Vogogna. Ora la squadra ha 29 punti, assieme alla Varzese, ma il Borgolavezzaro sta recuperando pur essendo ancora staccato di 10 punti.

Perde pure l’Ornavasese, battuta da un Borgolavezzaro che sta vendendo cara la pelle. I neri (doppietta di Stasolla) capitolano in casa ma testano a 5 punti dai play out. La sconfitta però rilancia un Borgolavezzaro che pareva già spacciato e che nelle prossime partite affronterà alcune ossolane.

Bene la Varzese. Piega 3 a 0 la Pernatese con i gol del solito Antongioli, poi la doppietta di Piroia. I novaresi non erano avversario facile: segno che la Varzese quando gioca può mettere in difficoltà tutti. Ora è a 29 punti con la Crevolese, con la quale si giocherà l’ultima posizione del quartetto play out. Domenica scontro diretto a Borgolavezzaro, poi riceve il Vogogna, quindi va a Cameri e chiude con la Cannobiese in casa. Non proprio una passeggiata.

Infine il Vogogna, che ormai ha alzato bandiera bianca. Perde anche a Cannobio (5-4). In rete Marco Fernandez, Tagliafierro, Margaroli e Barone. I biancoverdi, visti i risultati delle ultime partite , potrebbero rischiare anche di restar fuori dagli spareggi.