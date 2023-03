Buoni risultati per gli atleti del TT.Ossola2000 FOTO

Ottimi risultati per gli atleti del TT.Ossola2000 nell'ultimo torneo valido per la qualificazione ai campionati italiani di Riccione. Sabato nella 5a categoria femminile esordio nei tornei per la rientrante Antonietti Erica che doveva per forza ottenere un piazzamento di prestigio per sperare di ottenere il pass ai campionati italiani.



Seguita dal coach Constantinescu e dal presidente-allenatore Calella, l'atleta ossolana parte un pò contratta ma riesce a vincere il suo girone di qualificazione evitando quindi in semifinale lo scontro contro la brava biellese Prola. La nostra giocatrice si sbarazza agevolmente in semifinale della giovane verzuolese Garello per 3/0 e in finale, dopo un avvio incerto che le costa il primo set, ribalta la situazione e senza alcun indugio chiude la partita per 3/1 ottenendo una qualificazione insperata alla vigilia.

Sempre sabato nel 6a categoria maschile di scena anche Federico Vesci e Valter Talato: entrambi passano il girone ma poi si devono arrendere rispettivamente al secondo turno e al primo, non riuscendo quindi ad ottenere il piazzamento per il pass.

Domenica di scena i 5a categoria, dove la nostra società schiera il nuovo arrivato dalla Puglia Romeo Loforese, buon giovane giocatore fermo da qualche anno.

Dopo un avvio faticoso nel girone, che vince con qualche difficoltà, il nostro atleta passa agevolmente anche il primo turno del tabellone per incontrare agli ottavi l'ostico torinese Trono, difensore coriaceo.

La partita volge subito nel peggiore dei modi con il nostro che va sotto 1-2, ma grazie ai consigli del coach Calella e alla sua determinazione il punteggio si riporta in parità per poi vincere dominando l'ultimo set, di sicuro la partita più difficile del torneo.

Il nostro poi vince agevolmente sia i quarti che semifinale per 3/0 accedendo alla finale che nonostante un set perso controlla dall'inizio alla fine, ottenendo il suo primo successo nella categoria e strappando anche lui il pass che gli consentirà di partecipare ai campionati italiani.

Nel pomeriggio di domenica poi di scena i 4a categoria con il nostro Luca Rigotti che già qualificato ottiene un buon 9° posto e il presidente Calella che invece non supera per pochissimo il girone di qualificazione e ora spera nei ripescaggi per andare anche lui alla competizione clou della stagione.

Qui sotto le foto dei podi del 5a femminile e 5a maschile con i nostri atleti vincitori.