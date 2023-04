A Bannio la Via Crucis delle parrocchie anzaschine

Questa sera si terrà una Via Crucis per tutti i fedeli delle nove parrocchie della Valle Anzasca a Bannio. I partecipanti si incontreranno alle 20.30 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, per poi procedere in processione lungo la Via Crucis, fino ad arrivare al santuario dedicato alla Beata Vergine della Neve.

Il santuario fu costruito intorno al 1616 ed inaugurato il 5 agosto 1622. L'anno scorso la comunità parrocchiale di San Bartolomeo, unitamente ad altri enti e associazioni, ha festeggiato solennemente i 400 anni dall'inaugurazione del santuario.