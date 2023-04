Prima Categoria, trasferte delicate per Varzese e Crevolese

Villa-Comignago; Borgolavezzaro-Varzese; Vogogna-Ornavassese; Pernatese-Fomarco; Gravellona-Crevolese. Questo il programma ‘ossolano’ della 27 giornata di Prima Categoria.

La Virtus Villa, che con la matematica deve farei conti per continuare a sperare, accoglie una formazione che naviga sul fondo. Il successo di Crevoladossola ha proposto un Villa pieno di grinta e capace di reagire. Il Momo è avanti di sei punti, ma il calendario dei virtussini lascia ben sperare.

Chi rischia di restare fuori dalla zona play off è il Vogogna, che in questo ritorno è apparso il parente povero della squadra che navigava in testa alla classifica. Una metamorfosi inattesa alla quale la squadra fa fatica a reagire. Domani riceve l’Ornavassese, squadra che ancora non può dirsi matematicamente salva e che quindi cercherà al ‘Bonomini’ i punti che mancano.

Delicatissima la partita della Varzese. Che giocherà in casa di un Borgolavezzaro che ha cambiato marcia. Da ultimi della classe i novaresi hanno collezionato un girone di ritorno con risultati importanti per la salvezza. I granata di Lipari devono stringere i denti e cercare di uscire con qualche punto dal campo novarese. La vittoria di domenica sulla Pernatese lascia ben sperare.

La Crevolese invece si è messa nei guai perdendo gli ultimi due derby: prima con la Varzese e domenica col Villa. I gialloblù soffrono di un momento delicato anche a livello di rapporti tra la società e il tecnico. Domani vanni a Gravellona, contro una squadra che ha fatto un buon campionato, conquistandosi anche spazio in zona playout.

Difficilissima la situazione del Fomarco, scivolato all’ultimo posto. I biancoverdi vanno a Pernate e non hanno scelta se non quella di cercare la vittoria.