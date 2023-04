Promozione, un'altra domenica decisiva per le ossolane

Siamo a 360 minuti dal termine del campionato di Promozione e le due ossolane affrontano la 27° giornata ancora impegnate a togliersi dai guai.

Un passo in avanti considerevole lo ha fatto la Juventus Domo, che ha espugnato domenica il terreno del Valdengo. Abbiamo scritto di 3 punti che hanno messo i granata ad un passo dalla salvezza. Deve essere concretizzata domani al ‘Curotti’, dove arriverò una tranquilla Chiavazzese. La vittoria sancirebbe di fatto la quasi matematica sicurezza per i granata che nel girone di ritorno hanno dato una svolta ad un campionato di sofferenza.

Domenica ancora difficile per il Piedimulera. In 180 minuti ha ospitato il Bellinzago (che domenica ha vinto in Ossola 3 a 0) e ora la Pro Novara, cioè le prime due della classe. Non proprio un viaggio tranquillo per una squadra che ha fame di punti. I gialloblù devono far punti per stare a corta distanza dalle altre squadre invischiate nella lotta play out. Un divario superiore agli otto punti farebbe retrocedere subito la squadra ossolana.

Confortanti erano stati i successi su Arona e Omegna. Il Piedimulera deve provarci anche con la Pro Novara.