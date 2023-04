A Premosello e Mergozzo una domenica a caccia di uova

Domenica 2 aprile sarà una giornata ricca di eventi per i bambini, con la caccia al tesoro di Pasqua organizzata dalla Pro loco di Premosello Chiovenda e la caccia alle uova dell'oratorio "Frassati" di Mergozzo. La Pro loco di Premosello Chiovenda organizzerà una divertente "Caccia alle uova" per le vie di tutto il paese, che prenderà il via alle 14.30 in piazza Bolzani. L'evento è aperto a tutti i bambini e le bambine che vogliono partecipare e troveranno una dolce sorpresa al termine della caccia. Sarà necessario che i bambini al di sotto dei 7 anni siano accompagnati da un adulto.

Per informazioni sulle modalità di svolgimento dell'evento e per prenotazioni, è possibile contattare Cristina al numero +39 3493572617.

Non solo la Pro loco di Premosello Chiovenda, ma anche l'oratorio "Frassati" di Mergozzo proporrà la tradizionale "Caccia alle uova" a partire dalle 15 in piazza Santa Elisabetta, nel borgo antico del Sasso. L'evento è aperto a tutti i bambini e i ragazzi che vorranno partecipare e trascorrere un pomeriggio di divertimento insieme. Durante la caccia, i partecipanti cercheranno tante uova e un gigantesco uovo di cioccolato.