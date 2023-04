Panza (Lega): "Bene l'arrivo della barca antincendio per il Lago Maggiore"

Il Comando verbanese dei Vigili del fuoco riceverà la settimana prossima una barca antincendio per la sicurezza di tutto il Lago Maggiore, unico mezzo antincendio su tutto il bacino lacustre, compresa la Svizzera. Preventivata dall’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni, era attesa dal 2015. La situazione si è sbloccata grazie all’intervento del sottosegretario della Lega Nicola Molteni - dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza - che ho interessato appena la Provincia del VCO, nella persona della consigliera Magda Verazzi, ha realizzato che ci fosse un intoppo burocratico per la consegna del mezzo, intoppo che è stato prontamente sbloccato.

Per quanto riguarda invece l’autoscala di Domodossola – prosegue Panza - visto l’arrivo di 60 mezzi a livello nazionale, di cui 3 in Piemonte, ho richiesto che, viste le peculiarità del nostro territorio, il mezzo in dotazione ai Vigili del Fuoco di Domodossola venga esonerato, per sempre, dal prestito agli altri comandi e rimanga perennemente in dotazione al comando locale - conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali.