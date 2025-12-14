Consiglio comunale, si parla di bilancio e Imu

Il Consiglio comunale di Crevoladossola si riunirà giovedì 18 dicembre alle 20.30 per affrontare alcuni temi centrali per la vita della comunità.

In discussione il Documento di Programmazione comunale che delinea le priorità e le strategie della città per i prossimi anni, e il bilancio di previsione, strumento fondamentale per decidere come utilizzare le risorse a disposizione del Comune.Ma anche l’Imposta Municipale Unica sulle abitazioni, con l’obiettivo di definire aliquote e modalità di applicazione per il 2026.

Tra gli argomenti principali, la revisione delle partecipazioni pubbliche del Comune, che permettono di capire come vengono gestite le quote di società e servizi in cui il Comune ha investito, con l’obiettivo di migliorare trasparenza ed efficienza.