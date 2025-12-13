Bilancio e lavori pubblici al centro del consiglio comunale

Sarà l’approvazione del bilancio triennale 2026-28 il punto più rilevante del consiglio comunale di Villadossola, convocato per lunedì 15 dicembre alle 20.30. Oltre alle abituali variazioni di bilancio presenti in quasi tutte le sedute consiliari, l’approvazione del bilancio vedrà anche l’esame del programma dei lavori pubblici previsti sino al 2028.
In programma l'esame sulle società partecipate dal Comune e anche la relazione annuale sui servizi pubblici locali che hanno una rilevanza economica.
In agenda la convenzione per il servizio di segreteria comunale con i comuni di Beura-Cardezza, Borgomezzavalle, Montescheno e Piedimulera, oltre alla gestione associata dello sportello unico delle attività produttive.