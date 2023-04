Montecrestese e i momenti bui della Prima Guerra Mondiale

Montecrestese e la Prima Guerra Mondiale. ‘’Non è un libro di storia sulla guerra, ma un libro di testimonianze, quelle dei nostri nonni e bisnonni che hanno vissuto la guerra’’ dice Pierangelo Molini, montecrestesano di nascita, che ha dato alle stampe il libro ‘’La Grande Guerra di Montecrestese’’.

Una meticolosa ricerca che ha portato Molini a ricostruire la storia e la vita di chi ha vissuto il tragico evento bellico all’inizio del secolo scorso. Nativo del paese ossolano, Molini, oggi in pensione, ha trascorso la vita in divisa, nell’Aeronautica, dove dopo una lunga carriera ha raggiunto il grado di Generale.

‘’Sono cresciuto in questa piazza qui davanti e poi sono stati lontano dal paese per quasi 50 anni’’ ricorda Molini, che ha raccolto moltissimi documenti che gli hanno permesso questa ricerca poi tradottasi in un libro. Opera che ha presentato sabato nella sala consiliare del municipio, davanti ad una settantina di persone.

Il perché di questo volume lo spiega lui, partendo dalla sua gioventù, di quanto nel 1971 venne inaugurato il Viale delle rimembranze con i cippi di 33 caduti del paese. Poi Molini ha iniziato a frequentare archivi di Stato, a sfogliare giornali dell’epoca, a fare ricerche in paese per risalire alla classi di coscritti che furono chiamate a prestare il servizio militare nel periodo di guerra. In tutto furono 177 i montecrestesani che combatterono la I Guerra Mondiale: ha ricostruito la vita delle 292 persone che erano state iscritte nelle liste di leva.

Il libro storico è in vendita in paese.