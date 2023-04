Passeggiata pasqualina in compagnia all'alpe Laurenzo

Una passeggiata pasqualina a Laurenzo organizzata da Pro loco ed Ecomuseo. A Pasquetta il 10 aprile alle 14 è in programma una camminata in compagnia insieme alla guida Arianna Bertolini. I costi sono 25 euro a nucleo famigliare, 10 per adulto, 7 per bambino.

I bambini dovranno essere 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶 da almeno un adulto. Richiesti 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼, una 𝗯𝗼𝗿𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 con l’acqua e l’eventuale 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮. Per info e prenotazioni chiamare al 𝗮𝗹 𝗻. 𝟬𝟯𝟮𝟰 𝟵𝟮𝟵𝟵𝟬𝟭 𝗼 𝟯𝟳𝟵 𝟭𝟭𝟬𝟱𝟳𝟱𝟲.

Dettagli https://ecomuseomalesco.it/