Raduno provinciale Aib VCO: volontari in festa a Domodossola

Il Corpo Volontari Aib del Verbano-Cusio-Ossola si dà appuntamento domenica 8 giugno 2025 a Domodossola per il tradizionale raduno provinciale, un’occasione per celebrare l’impegno dei volontari nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Il programma della giornata prevede alle ore 09:00 il ritrovo presso Largo Madonna della Neve, seguito dal corteo per le vie cittadine (ore 10:00) e dal saluto alle Autorità alle 10:30. Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa.

Alle ore 13:00 i partecipanti si sposteranno nell’area feste “La Prateria” in regione Nosere, dove si terrà il pranzo in collaborazione con il Gruppo Alpini di Domodossola e accompagnato dalla musica del Duo Arcobaleno. Nel pomeriggio di sabato e domenica, presso la stessa area, è prevista anche l’esposizione di autoveicoli Aib e un punto informativo aperto al pubblico.

L’evento, patrocinato dalla Città di Domodossola, vuole essere un momento di riconoscimento e condivisione per tutti coloro che operano al servizio della collettività e della tutela ambientale. Le prenotazioni per il pranzo sono aperte fino al 25 maggio 2025.

Per informazioni:

domodossola@corpoaibpiemonte.it

Tel. 347 9605296 (Antonio)