Arriva a Premosello il "Festival della sorgente viva"

L’associazione Progetto Rescue di Premosello Chiovenda organizza, per il mese di giugno, il Festival della Sorgente Viva. Si tratta di un mese di laboratori, incontri e attività aperte a tutta la cittadinanza, che si tengono nella frazione di Colloro con l’obiettivo di costruire insieme l’evento finale della rassegna, in programma il 28 giugno.

Nella serata di giovedì 5 giugno alle 18.00 al Circolo di Colloro si tiene la presentazione dell’iniziativa da parte degli organizzatori, che poi proporranno sette incontri, in programma l’11, 12, 18, 19, 22, 26 e 27 giugno. Sono previsti, durante questi incontri, laboratori di scrittura lirica popolare e canto collaborativo, laboratori di musica melodie originali ispirate al paesaggio, danza popolare/folk e teatro partecipato, camminate alla scoperta del territorio Incontri con abitanti custodi di saperi e giovani del territorio, attività per bambini e famiglie, costruzione di elementi scenografici e costumi per la festa finale.

Tutti, dunque, possono far parte attivamente delle giornate della Bottega Aperta per Ritrovare (B.A.R.), dove attraverso l’incontro e l’arte nelle sue diverse manifestazioni si costruirà una processione laica per il borgo per riscoprire la vita creativa della comunità. La festa finale del 28 giugno rifletterà sull’acqua come bene comune e sulla sorgente come luogo di rinascita e condivisione.