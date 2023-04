Il gruppo alpini di Calice compie un secolo: celebrazioni nel fine settimana

Sarà celebrato il 15 e 16 aprile il centenario del gruppo Alpini di Calice e per l'occasione sarà anche presentato il libro commemorativo della ricorrenza.

I festeggiamenti iniziano sabato 15 alle ore 20,30 con il concerto del Coro Ana di Domodossola e della Corale di Calice alla Chiesa Parrocchiale di Crosiggia. Nell’intervallo presentazione del testo di Pier Antonio Ragozza e Stefano Castellarin 'Calice 2023-Cent’anni di Alpini'.

“Il libro, pubblicato dal Gruppo con un contributo da parte della Madrina Maura Negri Castellarin -spiegano le Penne Nere-, racconta questo secolo di storia, nella prima parte curata da Ragozza, storico militare e delle truppe alpine, con i riferimenti ai reparti accasermati al Calvario ed alla partecipazione dei calicesi ai due conflitti mondiali, ripercorrendo i cento anni del sodalizio e l’evoluzione dal 1923 ai giorni nostri, mentre Castellarin che ha ricoperto diversi incarichi nel direttivo del Gruppo e di cui fa parte, ha raccolto scritti e memorie inedite ricostruendo le iniziative sociali del passato e quelle che vengono portate avanti nella frazione dalle Penne nere, fermando il ricordo dei protagonisti molti dei quali oggi scomparsi.

Un lavoro che non è limitato soltanto la storia degli Alpini o del Gruppo, ma che è divenuto in qualche modo pure il racconto della storia della comunità di Calice e di riflesso dei cambiamenti e dell’evoluzione che in un secolo ha mutato questa frazione, già Comune autonomo fino al 1867 quando venne accorpato al capoluogo ossolano. Nel libro compaiono i nomi dei primi due Alpini di Calice, componenti della 10a compagnia giunta alla Caserma del Calvario il 2 aprile 1873, scoperti dagli autori nella loro lunga ricerca storica durata più di un anno, ricordando così anche il 150° dell’arrivo dei soldati di montagna in Ossola”.

Il programma celebrativo prosegue domenica 16 aprile: 09.45 Ammassamento di fronte alla Sede del Gruppo di Gabi Valle; 10.30 Sfilata con la presenza della Fanfara Sezionale; 11.00 Santa Messa presieduta dal Cappellano Sezionale don Vincenzo Barone; 12.00 Aperitivo offerto dal Gruppo Alpini di Calice – a seguire pranzo al Ristorante Serenella di Villadossola. Presso la sede del Gruppo sarà visitabile la mostra dei disegni dei bambini delle Scuole di Calice “Come vedi l’essere Alpino”.