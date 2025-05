A La Cinefoto ''Proiezioni in libertà''

Proiezioni in libertà. E’ questo il tema della serata di venerdì 23 maggio, pre 21, a La Cinefoto di Domodossola, dove sarà ospite Giulio Veggi. Vercellese, laureato in Architettura al Politecnico di Torino, Veggi diventa fotografo free lance nel 1976 realizzando numerosi servizi fotografici e ottenendo un ottimo successo in Italia che all’estero. Nel 1985 inizia la collaborazione con la Editrice White Star con la realizzazione del libro “Cortina”; nel 1988 realizza “Firenze”, nel 1989 lavora sul volume “Italia Mare”.

Nel 1990 produce un volume intitolato “Italia Città” oltre a due libri su Berlino e Sydney. Nel 1991 è la volta di “Praga” e “Barcellona”. Dal 1992 al 2003 realizza servizi su moltissime città e regioni italiane e non. Dopo alcuni lavori sui siti archeologici di Pompei (copia del libro al museo di Arte Moderna a New York) e di Santa Caterina nel Sinai, lavora, in collaborazione con il direttore del Museo Egizio del Cairo, ad una collana di libri fotografici sui siti archeologici dell’Antico Egitto. Per questo lavoro viaggia in fuoristrada dal Cairo ad Abu Simbel e fotografa anche siti non aperti al pubblico. Dal 2007 lavora alla realizzazione di numerosi volumi sull’Italia vista dal cielo sopra un Piper senza portellone. Suoi lavori sono stati pubblicati negli anni 2006-2007 da National Geographic Society.

Attualmente collabora con le più conosciute riviste e agenzie fotografiche italiane ed estere, tra cui Bell’Italia, Bell’Europa, Gente Viaggi, Geo e National Geographic Magazine.