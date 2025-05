Make Music, torna il tradizionale concerto di fine anno a La Fabbrica

Domenica 25 maggio alle 21.00 torna al teatro La Fabbrica di Villadossola il tradizionale concerto di fine ano dell’associazione culturale Make Music di Domodossola.

Sul palco si alterneranno gli oltre 130 allievi della scuola di musica domese, che durante l’anno hanno frequentato i corsi di chitarra, basso, batteria, pianoforte, canto e musica di insieme. Per questa edizione del concerto, il repertorio sarà interamente dedicato agli anni Duemila.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita presso la sede di Make Music (in piazza Caduti II Risorgimento 7). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo ass.makemusic@gmail.com.