Cuzzago, già raccolte oltre 1000 firme contro l'impianto a biogas

Centinaia di persone hanno partecipato alla serata informativa organizzata dal Comitato delle Comunità della Bassa Ossola per dire 'no' all'impianto per il trattamento dei rifiuti di Cuzzago.

“Un grazie alle centinaia di persone che hanno risposto al nostro appello presenziando all’evento e che con grande interesse hanno seguito ed apprezzato gli interventi dei nostri relatori (Claudio, Sara, Sergio, Miriam, Fabio), frutto di grande lavoro di ricerca e studio svolto in questi mesi da tutti i membri del Comitato, nell’interesse delle comunità coinvolte” scrivono sui social gli organizzatori. Tantissime le persone intervenute che hanno riempito i locali dell'ex latteria di Cuzzago, ma anche l'esterno dell'edificio nel quale era stato allestito un maxi schermo per seguire gli interventi dei relatori.

“Un grazie a Patrizia e Tatiana per avere curato la parte relativa alla raccolta firme durante l’evento, ma anche un enorme grazie a tutte le persone che si sono prese l’incarico di raccogliere altre firme presso i propri conoscenti” continuano dal Comitato. Tra i tanti ringraziamenti anche quello al “Centro Cucito di Ornavasso per la fornitura del tessuto ed a Ruffo e al nostro Ezio per la realizzazione degli striscioni (nonché a chi li sta esponendo all’esterno delle proprie case)”.

“Un grazie a chi ha già sostenuto economicamente il nostro lavoro e a chi, ci auguriamo, adesso che ha visto e compreso quanto lavoro c’è dietro e quanto importante sia per tutelare la qualità della nostra vita lo vorrà fare (anche tramite bonifico: IBAN IT63 C 05034 45560 000000000735).

Un grazie a tutti i membri del Comitato che lavorano quotidianamente dietro le quinte e a titolo gratuito, nell’interesse di tutta la comunità, sacrificando il proprio tempo libero e a volte anche le ore di sonno”.

“La serata di ieri, con le centinaia di persone presenti e che, ci auguriamo, hanno compreso la delicatezza della situazione, è solo l’inizio di un percorso che sarà sì difficile, ma non impossibile e ci dà lo stimolo per continuare con più energia nel nostro complicato lavoro”.