La Lega chiede a Pizzi un'ordinanza per mantenere accesi i termosifoni

La Lega chiede di prorogare l'accensione del riscalmaneto a Domo. "Viste le previsioni meteo ipotizzate per i prossimi giorni, che vedono un abbassamento delle temperature con minime tra i 2 e i 5 gradi, la Lega ha chiesto al sindaco Pizzi l’emissione di ordinanza in merito alla proroga del funzionamento degli impianti termici per tutte le categorie di edifici sul territorio comunale di Domodossola sino al 17 aprile 2023 compreso, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia" sottolinea la consigliera di minoranza Mariaelena Gandolfi.