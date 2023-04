Villa piange la scomparsa dell'ex sindaco Franco Ravandoni

Lutto a Villa per la morte di Franco Ravandoni, ex primo cittadino del paese. Ravandoni era una figura nota a Villa per i suoi trascorsi amministrativi. Bancario in pensione era stato sindaco di Villadossola dal 1992 al 2004, poi assessore alle Finanze nell’amministrazione che era caduta un anno prima del voto nel 2008 a causa delle dimissioni di tutta la maggioranza in contrasto col sindaco Liliana Sarazzi.

Si era poi candidato a capo di una lista nel 2013 contro Marzio Bartolucci. Perse le elezioni, ma rimase capogruppo di minoranza fino al 2016.