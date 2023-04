Da Trontano al Fuori Salone di Milano

Al salone del mobile di Milano, punto di riferimento per l'arredo e il design, nell'ambito delle iniziative “Fuori salone” c'è anche la collezione di lampadine e lampade ideate da Francesco Iannone e Serena Tellini, due architetti della luce famosi in tutto il mondo che vivono a Trontano. La collezione è stata allestita in una libreria disegnata e prodotta in Ossola da Mathias Och, designer Zurighese che ora vive a Varzo. I lighting designer Serena Tellini e Francesco Iannone sono fondatori dello studio Consuline e dal 2017 hanno lasciato Milano e si sono trasferiti a Ronco, nel comune di Trontano.

Dal loro atelier di Trontano è nata l'idea della collezione Alone di lampadine e di due lampade a piantana in edizione limitata, Peperone e Peperina, che hanno disegnato per la DayLight Italia esperta nella progettazione e realizzazione di lampadine innovative.

Le loro creazioni sono esposte al Circolo Filologico Milanese dove sono state presentate per la prima volta.

I due architetti di Trontano hanno tenuto inoltre una conferenza alla Certosa District su costruire e vivere il workplace del futuro a cura di Zumbtobel, con loro anche il designtech Ivan Tallarico, Cristina Cutroba di Revalue e Marco Becucci di Pinnfarina. Alla Milano Design Week c'è così anche un po' di Ossola.