Assemblea ordinaria per l'associazione Terra Donna

L'Associazione Terra Donna in assemblea nei prossimi giorni. La prima convocazione è il 25 aprile, la seconda giovedì 27 alle ore 18.

All'ordine del giorno il bilancio 2022; il riepilogo e bilancio degli eventi relativi all’anno passato; punto della situazione su iniziative in corso e future. Terra Donna ricorda a tutti i soci che, per poter partecipare all’assemblea è necessario essere in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno 2023.

L’associazione, che da oltre 10 anni opera sul territorio del Vco, combattendo ogni forma di discriminazione e supportando le donne vittime di violenza, indice l’assemblea ordinaria annuale presso il Centro Servizi Territoriali di Domodossola, in via Canuto 12.

http://www.terradonna.org