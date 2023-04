La Fabbrica di Carta, gli incontri di oggi con gli autori

Proseguono gli appuntamenti con la presentazione dei libri di autori del Vco a La Fabbrica di Carta.

Domenica 23 aprile al Salone del libro del Verbano Cusio Ossola, che proseguirà fino al 1 maggio, sarà la volta di 'Ciao, io esco' di Arianna Giannini (Editore Booka-book) alle 15.15.

Alle 16.15 'La Scatola di Latta' di Silvana Da Roit, (Edizioni Convalle). Alle 17.15 'The Rolling Stones. Sessanta Leccate di Rock and Roll'. Volume 1 'La Macchina del Tempo degli Stones' e Volume 2 'Talking About The Band' di Fabio Ruta, (Edizioni Underground). Alle 18.15 'Ricordi di una Vita' di Sergio Bertinotti.

Alle 21 chiude gli incontri della giornata 'Nel Silenzio e nel Vento' di Lorenzo Pavesi, Monterosa Edizioni.