A Villette il ricordo della Resistenza in Val Grande

La Val Grande e la guerra. Un pomeriggio per riflettere su una delle pagine più tristi della nostra storia ma anche per riflettere su quanto stiamo vivendo ai giorni nostri, con il conflitto in Ucraina. Villette, in occasione della Festa della Liberazione di martedì 25 aprile 2023, ha organizzato domenica pomeriggio un incontro in sala consigliare. Dalle 17, un’ora e mezza di interventi incentrati sul tema “Val Grande Partigiana: Storie della Resistenza”.

Protagoniste le storie dei partigiani Gianni Cella e Maria Peron, raccolte nel libro “Val Grande Partigiana e dintorni”, di Nino Chiovini, che sono state interpretate dai Lettori della Resistenza, con la partecipazione delle Piccole guide della Scuola primaria di Villette. Pagine struggenti, quelle del rastrellamento in Val Grande, durante la seconda Guerra Mondiale. Storie della Resistenza in Val Grande che, come ha concluso Monica Balassi, primo cittadino di Villette, “devono farci riflettere su cosa è stata la guerra e su cosa è la guerra anche oggi, con quello che sta succedendo in Ucraina o in Africa”.