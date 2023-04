Canna fumaria in fiamme a Bannio Anzino

In serata i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti in Comune di Bannio Anzino per un incendio canna fumaria. Le squadre provenienti dai Distaccamenti di Domodossola e Macugnaga hanno provveduto all'estinzione e alla messa in sicurezza della struttura. Il rapido intervento degli operatori ha evitato che l'incendio si propagasse alle strutture della copertura.