Fomarco retrocesso, la Crevolese agli spareggi salvezza

Fomarco retrocesso e mentre la Crevolese va agli spareggi salvezza. E’ la dura sentenza dell’ultima giornata.

Il Fomarco cade in casa con il Cameri (1-2) e dice addio alla Prima Categoria. Perde anche la Crevolese (2-3) alla quale il Vogogna non regala nulla. E la sconfitta significa play out per i gialloblu.

Le altre partite vedono il Villa sconfitto a Trecate (3-1), anche se i biancocelesti sono già saldamente proiettati verso i play off; la Varzese già salva cedere alla Cannobiese (2-5); l’Ornavassese togliersi lo sfizio di battere il neo promosso Momo per 4-2.