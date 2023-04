Fondazione Cariplo, venerdì la nomina del nuovo commissario territoriale

Ancora 24 ore e il Vco conoscerà il nome del nuovo rappresentante territoriale in seno alla Fondazione Cariplo, visto che il commissario attuale, Francesca Zanetta, ha terminato il suo secondo mandato. Dopo la querelle dei mesi scorsi sulla terna presentata dal presidente della Provincia Alessandro Lana, rispedita al mittente dalla Fondazione lombarda per incompatibilità di Emanuele Terzoli, avrebbe dovuto dimettersi un anno prima dalla presidenza di Acqua Novara e Vco, e per il curriculum ritenuto non idoneo di Eugenio Lux, si è arrivati al dunque.

La nomina dei nuovi membri avverrà nella seduta della Commissione Centrale di Beneficenza d i venerdì 28 aprile. In quell’occasione, con l’approvazione del bilancio 2022, gli attuali organi termineranno il loro mandato.

Una volta insediata, la nuova Commissione Centrale di Beneficenza nominerà il Presidente della Fondazione e, su proposta di questi, i due Vice Presidenti e quattro Consiglieri di amministrazione; la Commissione nominerà anche il Collegio Sindacale.

A 'contendersi' l'ambito posto, l'ossolana Giulia Margaroli, 63 anni, attuale presidente della Croce rossa domese, Antonella Guglielmetti, 52 anni, commercialista e consulente aziendale, dirigente di Acqua Novara Vco, con un passato nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane e fino allo scorso giungo in quella di Sitaf, la società dell’autostrada del Frejus, e Alessandro Issoglio, 51 anni, avvocato tributarista di Omegna.