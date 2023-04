E' Carmelo Mesiano, l'88enne morto nell'investimento alle porte di Domo

Si chiamava Carmelo Mesiano, l'anziano di 88 anni morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Gentinetta nei pressi del negozio Arcaplanet oggi alle 13. L'uomo risiedeva in città non lontano dal luogo dell’incidente.



Mesiano si trovava sul marciapiede quando una Bmw che arrivava dal sottopasso di regione Nosere ha inspiegabilmente sbandato travolgendolo sul marciapiede. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo sul posto da parte dei soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un elicottero, atterrato in un prato nei pressi del luogo dell'incidente.

Il conducente della Bmw è poi stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei Carabinieri domesi intervenuti sul posto. Una delle ipotesi è che il conducente della Bmw sia stato colto da un improvviso malore.