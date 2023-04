Il cordoglio del mondo politico per la scomparsa di Alessio Ghersi

La morte di Alessio Ghersi ha colpito anche il mondo della politica nazionale. La premier Giorgia Meloni: “Con dolore apprendo della prematura scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il Capitano Alessio Ghersi, che ha perso la vita insieme a un parente precipitando con un ultraleggero in Friuli. A nome mio e del Governo sentita vicinanza alle famiglie e un abbraccio all’Aeronautica Militare”.

Il ministero della Difesa e il suo titolare, Guido Crosetto, “esprimono sentimenti del più profondo cordoglio” per la morte del capitano Alessio Ghersi. “Nell'apprendere della tragica scomparsa del capitano Alessio Ghersi, pilota delle nostre amate Frecce Tricolori, la Difesa e il ministro Crosetto esprimono sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari di Alessio. Cieli blu”, si legge in un messaggio su Twitter del dicastero della Difesa.

“Ho appreso con dolore della tragica morte dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare Alessio Ghersi e di un suo parente per un incidente aereo a bordo di un ultraleggero precipitato in Friuli. Il mio cordoglio e un sentito abbraccio alla moglie, ai due bambini, alle Frecce Tricolori, all'Aeronautica e a tutti coloro che oggi piangono la sua scomparsa.

Vola alto Capitano” così Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.