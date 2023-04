Il domese Alessio Ghersi morto nello schianto di un ultraleggero in Friuli

Era un pilota delle Frecce Tricolori ai comandi dell'ultraleggero precipitato sul Monte Musi, nell'Alta valle del Torre, in comune di Lusevera. Era il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, “Pony 5” nella formazione della Pattuglia acrobatica nazionale. Con lui sul biposto che era decollato alle 18 da Campoformido per un breve volo turistico, cu un Pioneer 300 della Alpi Aviation c'era Sante Ciaccia, di Milano, suo parente.

Mezz'ora più tardi dopo il decollo, alle 18.30, l'allarme da parte di due escursionisti che avevano visto il velivolo perdere quota e incendiarsi in una zona boschiva. Il luogo si chiama Plan de Tapou, a poco più di 800 metri di altitudine. Subito si è mobilitata la macchina dei soccorsi, i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, I Carabinieri, l’elisoccorso regionale e l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Tra i resti carbonizzati del velivolo c'erano i corpi di Ghersi e di Ciaccia.

Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, era entrato in Aeronautica nel 2007 con il corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Finite le scuole di volo, era stato assegnato al IV Stormo di Grosseto. È stato lì che ha conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, con cui ha svolto attività di difesa aerea anche per missioni Nato. È stato poi selezionato per le Frecce Tricolori, con cui stava per partecipare alla quinta stagione che si sarebbe aperta domani.

Alessio Ghersi era sposato, aveva due figlie e viveva a Rivolto in provincia di Udine, sede della base la Pattuglia acrobatica nazionale.