La Fabbrica di Carta: oggi gli ultimi cinque incontri con gli autori

Si conclude oggi, 1 maggio, alle 22 la 25ma edizione de La Fabbrica di Carta. Sono cinque gli incontri con gli autori proposti durante questa ultima giornata.

Alle 15.15 'Il Paradiso sta a Est', romanzo di Angelo Abate (Editore Etabeta). Cinque persone, cinque vite, cinque storie tutte ritrovatesi per necessità diverse a viaggiare insieme in un furgone rosso. Da Milano a l’Viv una corsa contro il tempo, un viaggio difficile dentro il loro passato, il loro presente, con la speranza di trovare un futuro migliore una volta arrivati a destinazione. Sarà cosi?

Alle 16.15 'Bolle di magia', libro illustrato per l’infanzia di Sabrina Lalli (GAZ Edizioni). Nel paese delle bolle essere diversi è divertente. Siete pronti a scivolare con tanti piccoli amici in cerca di avventure e felicità?

Alle 17.15 è la volta del giallo ambientato a Beura Cardezza 'Un uomo buono', opera d'esordio dell'autore di origini ossolane Nino Giovanni Ugo (GAZ). Un cittadino in meno a Milano o a Londra non desta scalpore, ma in un paesino minuto l’omicidio di un uomo buono può incutere terrore e sgretolare di colpo la sicurezza collettiva. Chi lo ha ucciso? Perché?

Alle 18.15 presentazione de 'La montagna è una parte di me' di Donato Nolè (Alberti Libraio Editore). Sarà presente l’alpinista Fabrizio Manoni, Il secondo libro di Nolè racconta come la scalata sportiva sia una tra le migliori attività che la vita ti offre, praticata con passione ti apre il cuore alla felicità.

Ultima presentazione di questa edizione, alle ore 21 nel giorno della festa del lavoro, un testo sull'importante storia industriale di Villladossola. 'Villa Operosa. Alle origini della siderurgia di Villadossola. Dalla “Pietro Maria Ceretti alla V.&E. F.lli Ceretti' dell’Associazione Culturale Villarte. Il volume ripercorre la storia dei primi insediamenti industriali siderurgici Villadossola di fine Ottocento e inizio Novecento negli opifici della Pietro Maria Ceretti e della bulloneria V.&E. Fratelli Ceretti con documentazione iconografica inedita e alcuni spunti di storia urbana e della città.