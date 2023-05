Vogogna avrà la sua 'panchina rossa' in ricordo di Norma Cossetto

Sabato 6 maggio alle ore 14.30 a Vogogna in via San Martino, nei pressi della salita al castello Visconteo, verrà inaugurata la panchina rossa in ricordo delle vittime di violenza e di Norma Cossetto, vittima delle foibe istriane. Il Comune ossolano ha infatti nelle scorse settimane alla campagna “Un ricordo per Norma”.

Il vicesindaco Laura Filippa aveva annunciato che l’amministrazione “ha individuato una panchina, sita in via San Martino, nei pressi del Castello, che sarà dipinta di rosso, in memoria di tutte le donne vittime di violenza e sulla quale applicheremo una targa in memoria di Norma”.