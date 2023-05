Piedimulera a Bianzè per vincere

Ultimo atto: alla Juventus Domo potrebbe bastare un punto, al Piedimulera ne servono per forza tre.

L’ultima nel campionato di Promozione non lascia alternative alla squadra guidata da Luca Porcu. Il Piedimulera ha un solo risultato da scegliere: la vittoria. Deve vincere a Bianzè, altra squadra nei guai, e guardare a cosa succede nella partita – sulla carta quasi scontata – tra Dufour Varallo e Pro Novara. I sesiani, in grossa difficoltà, non possono perdere; i novaresi, invece, dopo aver raggiunto il Bellinzago, devono per forza vincere per arrivare allo spareggio promozione.

La Juventus Domo scende a Novara, in casa Sparta. Anche ai novaresi basterebbe un punto per garantirsi la salvezza, sempre tenendo conto la partita difficile che attende la Dufour Varallo.

La classifica: Bellinzago, Pro Novara 71; La Grange Trino 61; Arona 49; Omegna, Valduggia 44; Ceversama 43; Feriolo 40; Chiavazzese 37; Juventus Domo 36; Sparta, Valdengo 34; Dufour Varallo 33; Piedimulera 26; Bianzè 24; Vigliano 2.