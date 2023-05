Montecrestese, spettacolo e adrenalina per il campionato di trial

Tanti piloti protagonisti del campionato regionale che si è svolto il 1 maggio a Montecrestese. Spettacolo, adrenalina, ma anche commozione per l'intitolazione dell'area trial a Luigi Facchinetti, anima del Motoclub Domo '70, scomparso qualche mese fa: un atto in un certo senso dovuto per ricordare un uomo che ha contribuito a scrivere la storia di questo sport che in Ossola è da sempre sentito e seguitissimo. Alla cerimonia erano presenti i figli Luigi, Albino e Gabriella. C'è poi stato l'aspetto agonistico della manifestazione, con tanti risultati che andiamo ad elencare.

Nella categoria TR2 successo per Alessandro Nucifora davanti a Simone Soulier e Davide Coppi. Thomas Bucchi De Giuli e Paolo Brandani, alfieri del team locale, sono saliti sul primo e secondo gradino del podio nel Tr3 insieme a Simone Lissa.

Nel Tr3 Open successo per Emanuele Gilardini che ha messo in fila Lorenzo Zeccarelli e Giuseppe Floriani, entrambi del Moto Club Domo '70. Al femminile ha vinto Alessia Bacchetta e Alessia Nucifora.

Nella categoria Tr 4, a segno Angelo Piu che ha preceduto Fabrizio Barre e Mauro Girello, nel Tr 5 si è imposto Stefano Agostini del team ossolani davanti al compagno Enzo Afri e a Daniele Poi.

Nel minitrial A il più bravo è stato Giacomo Villari che ha avuto ragione di Simone Gonnet, nel minitrial B successo per Gabriele Vietti Violi, secondo posto per William Franzoni e terzo per Federico Boaglio.

Nel Minitrial C podio con Edoardo Salvai, Federico Spitaleri e Federico Guglielminetti, nel minitrial entry ha vinto Federico Beitone con Roberto Carlo Griggi del Moto Club Domo '70 terzo. Ora attenzione per la terza prova di Campionato Italiano Trial Indoor che si terrà il 24 agosto a Montecrestese.