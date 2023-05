Omicidio in una scuola in Vallemaggia: 41enne ucciso a colpi di pistola

Omicidio nel primo pomeriggio di oggi in Canton Ticino poco prima delle 13.30 ad Aurigeno in Vallemaggia.

Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel Centro Scolastico Ronchini, un 42enne svizzero domiciliato nel Locarnese ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un 41enne svizzero domiciliato in Vallemaggia, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto. L'omicidio ha avuto luogo in un contesto estraneo all'attività scolastica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno, della Polizia comunale di Ascona, della Polizia comunale di Losone e della Polizia comunale di Muralto, i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché i soccorritori del Salva.

Il dispositivo di ricerca, coordinato dalla Polizia cantonale, ha poi permesso di fermare il 42enne, verso le 14.30, in un supermercato di Losone.

Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione, il 41enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri; al fine di prestare sostegno psicologico è intervenuto anche il Care Team.