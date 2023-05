A Villa sarà sfida a due per la poltrona di sindaco tra Toscani e Ferrari

Villadossola è chiamata scegliere da chi essere guidata per i prossimi 5 anni. In campo due liste, una in meno rispetto a 5 anni fa quando a sfidare Bruno Toscani, c'erano Marcello Perugini e Sebastiano Mandica.

Cinque anni fa Bruno Toscani con la sua Lista Vill@ 2.0 aveva ottenuto 1458 voti pari al 42,37% conquistando 8 seggi. Alle sue spalle il candidato di Viviamo Villa, lista di centro sinistra che aveva ottenuto 103 voti pari al 31,76% con due seggi in consiglio. Sebastiano Mandica invece, candidato per Indipendenza Civica aveva ottenuto 890 voti pari al 25,86% conquistando due seggi in consiglio.

Alle urne si recarono 3514 elettori su 5943.

La lista Villa 2.0 a sostegno di Bruno Toscani come candidato sindaco, vedrà come aspiranti consiglieri: Chiara Riganti, Fausta De Rosa, Assunta Zavettieri, Pierangela Borca, Daniele Della Volpe, Elvis Baccaglio, Domenico Genova, Maurizio Gianola, Michael Nino, Stefano Cittadino, Massimo Gervasoni, Maurizio Romeggio.

La lista Uniti per Villa a sostegno di Mauro Ferrari come candidato sindaco, vedrà come candidati consiglieri: Ugo Arioli, Ivana Bandini, Pietro Betteo, Elena Bonalumi, Youssef Berjy, Bonomini Giada, Filippo Festa, Gabriella Guerriero, Alessandro Marino, Andrea Paganoni, Alessandra Prati, Francesco Squizzi.