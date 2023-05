Spareggio amaro in Prima Categoria, retrocede la Crevolese

Vaccarin e Harka firmano la condanna della Crevolese. I gol del Comignago, arrivati nella fase finale della partita, segnano la retrocessione della Crevolese in Seconda Categoria, interrompendo il lungo percorso per la squadra ossolana in Prima categoria.

Il 2 a 0 è il frutto finale di una partita alquanto deludente, che aveva visto il Comignago più impegnati a cercare il gol. La Crevolese ha confermato la sua difficoltà in avanti e la sola palla critica verso la porta avversaria è stata il palo al 90’. In fondo i soli 28 gol segnati in campionato sono la conferma che la Crevolese è la squadra che ha realizzato meno gol in 30 partite.

La Crevolese si aggiunge al Fomarco: entrambe scendono in Seconda Categoria. In Prima le squadre ossolane restano sei, poiché arriva il retrocesso Piedimulera e il promosso Crodo. E poi c'è da attendere gli spareggi play off che vendono la Virtus Villa impegnata a cercare la promozione.