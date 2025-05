Promozione, domenica l’ultima giornata: la Juve Domo spera ancora

Il campionato di Promozione si appresta a vivere l’ultima giornata della stagione regolare, resta da definire la vincitrice e la composizione delle griglie playoff e playout. La capolista Cossato ha a disposizione un altro match-point per aggiudicarsi il torneo e salire in Eccellenza, a patto di uscire indenne dal campo di Cameri, dove però i padroni di casa non regaleranno niente, dovendo cercare i punti necessari per giocarsi il playout in casa.

Le inseguitrici coltivano ancora una speranza di raggiungere i lanieri, ma per farlo dovranno fare bottino pieno contro le prossime avversarie. Tutte le sfide coinvolgono le squadre del VCO, a partire dalla Juventus Domo, impegnata in trasferta contro il Montanaro. I granata, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, stanno finendo il torneo in crescendo, e di fronte avranno un avversario che non ha più alcun assillo di classifica. I torinesi comunque non vogliono di certo regalare nulla a nessuno, come testimonia il pareggio di sette giorni fa a Cossato. All’andata al “Curotti” fu 1-1.

Vincendo domenica, la Juve Domo arriverebbe allo spareggio per la vittoria finale solo in caso di contemporanea sconfitta del Cossato e di mancata vittoria della Fulgor Chiavazzese, indipendentemente dal risultato dell’Ivrea. Una combinazione di risultati difficile, ma non impossibile…

Anche l’Ivrea è in corsa, ma per prima cosa dovrà avere la meglio sull’Ornavassese, che a dispetto della posizione in classifica è una delle formazioni più in forma dell’ultimo periodo, con sette punti conquistati nelle ultime tre gare. Per gli uomini di Fusè trasferta dura nel glorioso “Pistoni”, consapevoli che con un punto avrebbero la garanzia di accedere ai playout, mentre con i tre punti potrebbero ambire a giocarsi in casa lo spareggio. Gli eporediesi vengono dalla sanguinosa sconfitta di Novara, i neri ossolani sembrano avere trovato nuova linfa nel momento più delicato della stagione. All’andata, l’Ivrea travolse l’Ornavassese con un secco 5-0.

Stessa situazione anche per l’ultima componente del terzetto di seconde: la Fulgor Chiavazzese sarà di scena al “Galli” contro il Feriolo, penultimo e a due punti proprio dall’Ornavassese, in una volata playout che resta apertissima. I gialloblù vengono da ben cinque sconfitte consecutive, e l’incontro di domenica rappresenta l’ultimo treno per giocare i playout. Alla guida dei lacuali è tornato clamorosamente Pierguido Pissardo, che aveva iniziato la stagione per poi lasciare il posto a Luca Porcu. Lo scorso lunedì il nuovo avvicendamento, con il navigato trainer chiamato a centrare la qualificazione alla post season e poi a vincere l’eventuale playout in trasferta: missione tutt’altro che semplice. All’andata, la Fulgor si impose con un netto 6-1.

In caso di arrivo a pari punti tra Cameri, Feriolo e Ornavassese, la classifica avulsa premierebbe i gialloblù, che dunque avrebbero il privilegio di giocare il playout con due risultati su tre a disposizione. Se invece fossero solo Cameri e Ornavassese a chiudere appaiate a quota 26 punti, sarebbero favoriti i novaresi.

Malinconico saluto alla Promozione per l’Omegna, che si congeda dal proprio pubblico ospitando il Gattinara, in un match ormai ininfluente per la classifica di entrambe. La società nigoglina si lecca le ferite e inizia a pensare alla prossima stagione, che dovrà essere di rilancio, come la storia del sodalizio rossonero impone. All’andata finì 1-0 per i vignaioli.

Le partite in programma:

Cameri - Città Di Cossato; Dufour Varallo - Orizzonti Canavese; Virtus Vercelli - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Feriolo - Fulgor Chiavazzese RV; Omegna - Gattinara; Montanaro - Juventus Domo; Ivrea - Ornavassese; Arona - Union Novara