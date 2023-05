Aggredì e minacciò la sua ex in due occasioni, arrestato un uomo residente a Bannio Anzino

Sabato scorso i carabinieri della Stazione di Bannio Anzino hanno arrestato un soggetto residente a Bannio Anzino su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Verbania, come aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo era stato arrestato anche alla fine di aprile in flagranza di reato sempre per una aggressione ai danni della ex convivente e in quell’occasione aveva anche fatto resistenza ai carabinieri intervenuti. L’autorità giudiziaria a seguito dell’esame di tutti gli episodi che hanno visto coinvolto il soggetto ha ritenuto non più sufficiente la misura cautelare in capo all’uomo e ne ha aggravato la stessa disponendo la custodia in carcere.

L’uomo al termine delle formalità è stato associato presso la casa circondariale di Verbania.