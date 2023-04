Va a casa della ex e la aggredisce, arrestato per la seconda volta nel giro di un mese

A Bannio Anzino i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne che si era presentato a casa della ex convivente picchiandola.

E' successo nella serata di sabato scorso e ha avuto come protagonista lo stesso uomo già arrestato il mese scorso dai Carabinieri di Bannio Anzino per analogo motivo. In questa circostanza il soggetto era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, nonché dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex compagna.

Sabato sera l’uomo, dopo essersi recato presso il Comando Stazione Carabinieri per ottemperare agli obblighi di firma, ha abusato di sostanze alcoliche presentandosi successivamente a casa della ex convivente dove, dopo essere riuscito a farsi aprire, l’ha colpita con calci e pugni, minacciandola di morte. É stato un vicino di casa, a cui la vittima si era rivolta in cerca di aiuto, a chiamare i Carabinieri che sono prontamente intervenuti rintracciando l’aggressore poco distante dal luogo del fatto. Nonostante l’uomo avesse inizialmente dichiarato ai militari di non aver fatto nulla di male, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dello stresso nonché a dimostrare l’aggressione nei confronti della donna, visibilmente ancora scossa per quanto accaduto. Fortunatamente la stessa non ha riportato gravi lesioni e non ha inteso recarsi in ospedale per farsi refertare. L’uomo, al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il carcere di Verbania e dovrà rispondere di violazione del provvedimento di allontanamento e del divieto di avvicinamento e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.