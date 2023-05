ArsUniVco, un incontro per celebrare la Convenzione delle Alpi

Un incontro pubblico a Domodossola per celebrare la Convenzione delle Alpi. È quello dal titolo “La Convenzione delle Alpi e le città alpine”, che si svolgerà all'ex Cappella Mellerio venerdì 19 maggio alle ore 17.30.

L’evento è organizzato da ArsUniVco in qualità di info-Point di Domodossola in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e con il patrocinio della Città di Domodossola, del Centro Studi UPONtourism, di Fondazione Cariplo, dell’Associazione Pro loco di Domodossola e dell’Associazione culturale Maria Ruminelli.

“L'incontro -spiegano gli organizzatori- intende concludere il percorso avviato con il progetto Leggere le montagne 2022, con una sorta di restituzione dei lavori degli studenti dopo l'esperienza del premio Educational a Bolzano nel mese di aprile 2023. La Convenzione delle Alpi -ricordano da ArsUniVco- è un trattato internazionale che, firmato dagli Stati alpini e dalla Comunità Europea nel novembre 1991, ha avuto e continua ad avere un ruolo primario nella promozione della cooperazione transnazionale per uno sviluppo sostenibile della regione alpina e per la valorizzazione del patrimonio comune, nonchè la sua conservazione per le future generazioni”.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti e si rivolge in particolare a giovani, istituzioni e ai cittadini, a seguire sarà offerto ai presenti un rinfresco con prodotti a Km0.