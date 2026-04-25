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Cultura | 25 aprile 2026, 09:07

La Fabbrica di Carta, cala il sipario: ultimo giorno di incontri

La rassegna letteraria di Villadossola si conclude oggi, 25 aprile, con tre presentazioni

La Fabbrica di Carta, cala il sipario: ultimo giorno di incontri

Si conclude oggi, sabato 25 aprile, la 28esima edizione de La Fabbrica di Carta, la rassegna letteraria in scena come di consueto al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. Il primo appuntamento della giornata è in programma alle 16.00 con la presentazione di “Talenti famosi al femminile: percorsi celati, identità ritrovate” con Marina De Palma.

A seguire, due appuntamenti dedicati alla storia locale: alle 18.00 la presentazione del libro “Macugnaga e il Monte Rosa, una comunità Walser nella storia” a cura di Luigi Zanzi, Enrico Rizzi, Barbara Zanzi e Teresio Valsesia. Alle 21.00, per la chiusura ufficiale della rassegna, la presentazione del volume “Le miniere storiche della Val d’Ossola, storie di donne che vissero la montagna” di Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni.

l.b.

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