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Cultura | 24 aprile 2026, 14:42

I Legnanesi tornano a La Fabbrica con "Promessa d'amore"

Un appuntamento ormai irrinunciabile al teatro di Villadossola con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli

I Legnanesi tornano a La Fabbrica con &quot;Promessa d'amore&quot;

Martedì 28 aprile alle 21.00 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita un appuntamento diventato ormai immancabile: quello con I Legnanesi. Il trio composto da Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli - nei panni dei loro iconici personaggi: la Teresa, la Mabilia e il Giovanni - tornano in scena con un nuovo spettacolo, “Promessa d’amore”. Fedeli al loro inconfondibile stile, I Legnanesi riportano in scena l’intramontabile famiglia Colombo, con le sue dinamiche quotidiane e sketch di cortile. Ma non solo: lo spettacolo si arricchisce di numeri coreografici, scenografie brillanti e atmosfere che evocano il glorioso mondo della rivista all’italiana, quel genere che ha fatto sognare e ridere generazioni di spettatori.

l.b.

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